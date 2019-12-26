2019-12-26T12:08:12+03:00
Общество

Власти Советска решили не устраивать новогодний фейерверк

Виктор Сергеев
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Власти Советска приняли решение не проводить новогодний фейерверк. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал глава администрации Советска Николай Воищев.

По его словам, решение об этом было принято на оперативном совещании. При этом, отметил Воищев, администрация города проведение фейерверков на территории муниципалитета не запрещала.

«Фейерверки в Советске проводятся 2 раза в год: в День Победы и в День города. Сейчас участились случаи некачественного производства пиротехнических изделий. На сегодняшний день официальное разрешение на торговлю было выдано только одной торговой точке. Те, кто приобретает пиротехнические изделия, несут ответственность за их использование», - добавил сити-менеджер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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