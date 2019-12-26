2019-12-26T12:56:31+03:00
Общество

Алиханов выразил соболезнование в связи со смертью Махмута Гареева

Александр КАТЕРУША
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Махмут Ахметович Гареев.Махмут Ахметович Гареев.Фото: Правительство Калининградской области
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Советский и российский военачальник, генерал армии, доктор военных и исторических наук Махмут Гареев скончался 25 декабря на 97 году жизни.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил соболезнование в связи с кончиной фронтовика.

Имя Махмута Гареева неразрывно связано с Калининградской областью. Он одним из первых советских офицеров ночью 17 октября 1944 года перешел границу Германии в ходе Восточно-Прусской наступательной операции.

«Жизнь Махмута Ахметовича Гареева – пример беззаветного служения Родине. Он – человек-легенда, истинный Офицер с большой буквы и патриот своей Отчизны», – отметил губернатор Калининградской области.

Махмут Гареев всю свою жизнь посвятил службе в Вооружённых Силах. Добровольцем вступив в Рабоче-крестьянскую Красную армию (РККА), в 18 лет уже командовал батальоном, был участником битвы под Москвой в 1941 году, других ключевых сражений Великой Отечественной войны в составе Западного, 3-го Белорусского и 1-го Дальневосточного фронтов.

На военной службе оставался до 1992 г.

ИСТОЧНИК KP.RU

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