Жительница Пионерского нашла котят в мусорке
Жительница Пионерского Алина Ковалева нашла в мусорном контейнере котят. Об этом она рассказала «Комсомолке».
- У нас дома ремонт и мы поехали вывозить мусор и коробки от мебели. На часах уже было почти 10 вечера, - рассказывает женщина. – Слышим, в контейнере кто-то пищит. Там лежали котята в мешке.
Из четырех котят один был уже мертвый и один в очень тяжелом состоянии – через пару дней он умер.
- Двое малявок выжили. Сейчас они у меня дома, выкармливаем их детской смесью. Они постоянно пищат и зовут маму, - говорит Алина.
Дома у женщины живет кошка и собака. Так что оставить малышей себе она не может.
Если вы можете помочь или хотите забрать котят себе, звоните 8-911-853-90-95.
ИСТОЧНИК KP.RU