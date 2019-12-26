2019-12-26T14:22:31+03:00
Дом. Семья

Жительница Пионерского нашла котят в мусорке

Александр КАТЕРУША
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..Фото: vk.com
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Жительница Пионерского Алина Ковалева нашла в мусорном контейнере котят. Об этом она рассказала «Комсомолке».

- У нас дома ремонт и мы поехали вывозить мусор и коробки от мебели. На часах уже было почти 10 вечера, - рассказывает женщина. – Слышим, в контейнере кто-то пищит. Там лежали котята в мешке.

Из четырех котят один был уже мертвый и один в очень тяжелом состоянии – через пару дней он умер.

- Двое малявок выжили. Сейчас они у меня дома, выкармливаем их детской смесью. Они постоянно пищат и зовут маму, - говорит Алина.

Дома у женщины живет кошка и собака. Так что оставить малышей себе она не может.

Если вы можете помочь или хотите забрать котят себе, звоните 8-911-853-90-95.

ИСТОЧНИК KP.RU

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