2019-12-26T14:38:39+03:00
Общество

Минобороны доставит в Калининград ко Дню Победы агитпоезд

Виктор Сергеев
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Сергей ШойгуСергей ШойгуФото: Александр Подгорчук
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Минобороны РФ в рамках патриотической акции «Эшелоны Победы» запустит шесть агитпоездов в честь 75-летия Победы, на них будут выставляться техника и музейные экспозиции Один из них, возможно, будет добираться до Калининграда на пароме, заявил министр обороны Сергей Шойгу, пишет «ТАСС».

«У нас в силу географической особенности Калининградской области возникли вопросы, как доставить туда «Эшелон Победы». Но, уверен, решение будет найдено, сейчас рассматриваются варианты», - цитирует издание главу военного ведомства.

По его словам, один из возможных вариантов - перевозка поезда на пароме. Сегодня действует единственный железнодорожный паром из Усть-Луги Ленинградской области в Калининград, он находится в ведении Минобороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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