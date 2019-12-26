Два человека пострадали в ДТП на трассе Советск-Гусев

СЕГОДНЯ 14:36 2019-12-26T14:37:28+03:00

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В Гусевском районе в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 63-м километре автодороги «Советск-Гусев». 63-летний пенсионер на «Рено» на перекрестке не уступил дорогу и врезался в «Фольксваген»

В результате столкновения виновник ДТП и и 58 - летняя пассажир автомобиля марки «Рено» получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU