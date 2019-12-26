Мэрия Калининграда за два года выдала 165 порубочных билетов на более чем 6 тысяч деревьев и кустарников

СЕГОДНЯ 14:55 2019-12-26T14:55:09+03:00

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За последние два года власти Калининграда выдали 165 порубочных билетов на 6333 деревьев и кустарников. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».

«Из них 5927 деревьев и кустарников обеспечены компенсационными посадками. Оставшиеся 406 деревьев и кустарников не обеспечены компенсационными посадками, т.к. их сносили при проведении аварийно-восстановительных работ», - отметили в администрации.

В этом году в городе начали производить обычные дополнительные массовые посадки.

«В рамках только этой статьи расходов (более 5 млн рублей) мы высадили 278 деревьев и 1080 кустарников. В 2020 году на эти же цели (плюс лечение каштанов) мы предусмотрели уже 9.5 млн рублей», - добавили в пресс-службе мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU