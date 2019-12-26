Семь семей-аварийщиков в Черняховске получили новые квартиры

СЕГОДНЯ 16:00 2019-12-26T16:01:25+03:00

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В Черняховске семь семей, проживающих в аварийном жилом фонде, получили ключи от новых квартир. Жилье аварийщикам приобрели в многоквартирном доме на улице Дачной. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

До конца года из аварийного фонда в благоустроенное комфортное жилье будут переселены шесть семей, проживающих на улице Центральной в поселке Нагорное. Всего в этом году в Калининградской области новое жилье получили 288 человек.

«Сокращение непригодного для проживания фонда, действительно, идет с опережением графика. Если говорить о нацпроекте «Жилье и городская среда», то в этом году мы выполнили все свои обязательства. Благодаря поддержке федерального бюджета осуществить намеченное удалось в кратчайшие сроки. Но важнее не цифры, а качественное улучшение жизни граждан. Такую задачу ставит глава региона», – подчеркнул вице-премьер Александр Рольбинов.

В регионе до 1 сентября 2025 года подлежат расселению 198 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, общей площадью свыше 55 тысяч квадратных метров, в которых проживает порядка 3 652 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU