В Калининграде прорвало гидрант на Советском проспекте
"Фонтан" на Советском проспектеФото: Клопс.Ru
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Фонтаны в декабре открываются не только в Советске. В среду 26 декабря в районе 14:00 в Калининграде на перекрестке Советского проспекта и улицы Мусоргского из гидранта хлынула вода, распугивая прохожих.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе «Водоканала», фонтан бил совершенно законно.
- Наши специалисты проводили плановые работы, после чего дали напор на гидрант, - сообщили в пресс-службе «Водоканала». – Рядом находится ливневка, вода скоро уйдет.
ИСТОЧНИК KP.RU