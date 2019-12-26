В Калининграде прорвало гидрант на Советском проспекте

СЕГОДНЯ 16:46 2019-12-26T16:46:40+03:00

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Фонтаны в декабре открываются не только в Советске. В среду 26 декабря в районе 14:00 в Калининграде на перекрестке Советского проспекта и улицы Мусоргского из гидранта хлынула вода, распугивая прохожих.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе «Водоканала», фонтан бил совершенно законно.

- Наши специалисты проводили плановые работы, после чего дали напор на гидрант, - сообщили в пресс-службе «Водоканала». – Рядом находится ливневка, вода скоро уйдет.

ИСТОЧНИК KP.RU