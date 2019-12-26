Полиция Калининграда устанавливает личность подозреваемого в серии краж из школ (фото)
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Отдел полиции Ленинградского района Калининграда устанавливает личность мужчины, которого подозревают в серии краж из школ.
Если вам что-либо известно о местонахождение разыскиваемого, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 554-502, 554-503 (дежурная часть), 554-601, 554-602 либо 02 (102 с мобильного).
ИСТОЧНИК KP.RU