Полиция Калининграда устанавливает личность подозреваемого в серии краж из школ (фото)

СЕГОДНЯ 17:19 2019-12-26T17:19:24+03:00

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Отдел полиции Ленинградского района Калининграда устанавливает личность мужчины, которого подозревают в серии краж из школ.

Если вам что-либо известно о местонахождение разыскиваемого, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 554-502, 554-503 (дежурная часть), 554-601, 554-602 либо 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU