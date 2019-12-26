Депутат Госдумы рассказал о реальной численности населения Калининграда
Депутат Госдумы Александр Пятикоп сообщил, что реальный размер населения Калининграда значительно превышает тот показатель, который сообщает Росстат.
- Точную цифры покажет Всероссийская перепись населения, которая пройдет в 2020 году, но сейчас можно сказать, что в Калининграде проживает около 640 тысяч человек, - отметил депутат.
Согласно данным Росстата, население Калининграда в 2019 году составляет 482 тысячи человек.
По словам Александра Пятикопа, значительное число калининградцев проживают в садовых обществах.
- На территории города - 170 дачных обществ, там на постоянной основе живут немало горожан. Мне трудно назвать точную цифру, но в 2008-м году, когда я плотно занимался этой темой, в садовых товариществах проживали 8 тысяч калининградцев. Сейчас, нет сомнения, значительно больше, - сказал депутат Госдумы.
Напомним, как ранее сообщала "Комсомолка", Калининград является самым быстрорастущим городом Прибалтики. При этом население восточных муниципалитетов Калининградской области заметно уменьшается.
ИСТОЧНИК KP.RU