Депутат Госдумы рассказал о реальной численности населения Калининграда

СЕГОДНЯ 17:24 2019-12-26T18:38:31+03:00

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Депутат Госдумы Александр Пятикоп сообщил, что реальный размер населения Калининграда значительно превышает тот показатель, который сообщает Росстат.

- Точную цифры покажет Всероссийская перепись населения, которая пройдет в 2020 году, но сейчас можно сказать, что в Калининграде проживает около 640 тысяч человек, - отметил депутат.

Согласно данным Росстата, население Калининграда в 2019 году составляет 482 тысячи человек.

По словам Александра Пятикопа, значительное число калининградцев проживают в садовых обществах.

- На территории города - 170 дачных обществ, там на постоянной основе живут немало горожан. Мне трудно назвать точную цифру, но в 2008-м году, когда я плотно занимался этой темой, в садовых товариществах проживали 8 тысяч калининградцев. Сейчас, нет сомнения, значительно больше, - сказал депутат Госдумы.

Напомним, как ранее сообщала "Комсомолка", Калининград является самым быстрорастущим городом Прибалтики. При этом население восточных муниципалитетов Калининградской области заметно уменьшается.

ИСТОЧНИК KP.RU