Резидент ОЭЗ запускает в Озерске производство медной катанки
В Озерске открывается завод по производству медной катанки. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Производство запускает резидент калининградской ОЭЗ – компания «Балткат», инвестиции в проект составляют 90 млн рублей.
В прошлом году «Балткат» первым в стране получил льготный займ федерального и регионального Фондов развития промышленности по новой тогда программе «Комплектующие изделия». Займ в размере 56 миллионов, полученный под один процент на пять лет с отсрочкой по телу кредита на три года, позволил компании приобрести дорогостоящее современное оборудование.
В этом году предприятие завершило пуско-наладочные работы и получило все необходимые для производства разрешения.
ИСТОЧНИК KP.RU