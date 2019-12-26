Резидент ОЭЗ запускает в Озерске производство медной катанки

СЕГОДНЯ 17:33 2019-12-26T17:33:14+03:00

Предприятие завершило пуско-наладочные работы и получило все необходимые для производства разрешения

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В Озерске открывается завод по производству медной катанки. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Производство запускает резидент калининградской ОЭЗ – компания «Балткат», инвестиции в проект составляют 90 млн рублей.

В прошлом году «Балткат» первым в стране получил льготный займ федерального и регионального Фондов развития промышленности по новой тогда программе «Комплектующие изделия». Займ в размере 56 миллионов, полученный под один процент на пять лет с отсрочкой по телу кредита на три года, позволил компании приобрести дорогостоящее современное оборудование.

В этом году предприятие завершило пуско-наладочные работы и получило все необходимые для производства разрешения.

ИСТОЧНИК KP.RU