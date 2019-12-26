2019-12-26T17:39:52+03:00
Общество

В Советске открылась первая в регионе модельная библиотека

На модернизацию Центральной городской детско-юношеской библиотеки было выделено 10 млн рублей
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Советске открылась первая в Калининградской области модельная библиотека. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На модернизацию Центральной городской детско-юношеской библиотеки в рамках нацпроекта «Культура» было выделено 10 млн рублей. на эти деньги купили новые книги, компьютерную и мультимедийную технику. В библиотеку, в частности, поступило более трех тысяч новых книг, которые выбирали, в том числе, и сами читатели. Большую часть составляют издания отечественной и зарубежной классики, современная качественная художественная литература для детей и подростков, книги-лауреаты литературных премий, молодёжная проза, справочники и энциклопедии.

Изменился и дизайн библиотеки – в прошлое ушли стандартные стеллажи, столы и стулья, им на смену пришла яркая и необычная мебель. Привычные всем помещения читальных залов, абонементов, запасных фондов разделили на комфортные локаций: «Читайка-холл», «Творческая лаборатория», «Мультицентр», «Библиолабиринт», «Кофе & Журналы», зона дискуссий «Диалог», «Кинозал», «Выставочный зал», «Уголок меломана» и другие. Все они предназначены для интеллектуальных игр, обучения, дискуссионных клубов, мастер-классов и конференций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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