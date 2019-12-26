С 1 января 2020 года в Калининградской области подорожает сахар
С 1 января наступающего года в Калининградской области вырастет цена сахара. Об этом сообщил журналистам депутат Госдумы Александр Пятикоп.
- С Нового года ждем осложнение ситуации с сахаром с точки зрения цены, - сообщил Александр Пятикоп. - Было принято соглашение между Россией и Беларусью в рамках Таможенного союза и при этом снова не учли интересы Калининградской области. Ранее Москва дотировала поставки сахара в наш регион, теперь не будет.
На вопрос, на сколько конкретно вырастет цена, депутат ответить затруднился.
Хуже будет не только потребителям. По словам Александра Пятикопа, в первую очередь от повышения цены пострадают калининградские производители шоколадной глазури:
- Мы из сахара делаем глазурь и отправляем ее на экспорт. Теперь, видимо, не будем.
По всей видимости Александр Пятикоп имел в виду принятое весной этого года решение о запрете беспошлинного ввоза сахара на территорию Калининградской области. Запрет должен вступит в силу как раз 1 января 2020 года. По мнению экспертов, введение пошлин способно разорить всех производителей шоколадной глазури и шоколада, их у насчитывается больше десятка.
ИСТОЧНИК KP.RU