В Калининграде снизились долги горожан за электричество

СЕГОДНЯ 18:14 2019-12-26T18:21:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Задолженность жителей Калининграда за электричество с начала 2019 года снизилась на 6 млн рублей и составляет более 46 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».

Положительных результатов удалось добиться, в том числе, взысканием задолженности в судебном порядке, а также отключая должников от электричества. Рейды энергетиков проходили в течение года, в ходе которого сотрудники компании навестили неплательщиков, проживающих в Ленинградском районе. Они задолжали более 135 тысяч рублей.

Напомним, ограничение энергоснабжения применяется как крайняя мера. C начала года без света осталось 2 045 потребителей. Почти 40% из них погасили задолженность, остальные пока остаются отключенными.

ИСТОЧНИК KP.RU