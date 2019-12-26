На ул. Черняховского «Хонда» вылетела на тротуар после столкновения с «Митсубиси»

СЕГОДНЯ 19:18 2019-12-26T19:18:56+03:00

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На улице Черняховского автомобиль после столкновения выехал на тротуар. Об этом сообщает группа пропаганды регионального управления ГИБДД.

Авария произошла около 15 часов. «Хонда» и «Митсубиси» следовали в сторону площади Василевского и столкнулись, в результате чего «Хонда» под управлением 21-летней девушки выехала на пешеходную дорожку. В настоящий момент за медицинской помощью после ДТП никто не обращался.

Как было установлено, 31-летний водитель «Мицубиси» никогда не имел права управления, а автомобиль, а машину приобрел в день аварии.

В настоящее время проводится проверка и устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU