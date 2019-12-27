В Гусеве реконструировали центральную площадь

СЕГОДНЯ 10:13 2019-12-27T10:13:43+03:00

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Центральную площадь Гусева реконструировали в рамках реализации национального проекта «Русская Победа спасла Париж» - архитектурная концепция благоустройства получила поддержку на федеральном уровне.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на площади установлена скульптурная композиция «Ангел-Хранитель Мира» в память победы русской армии в Гумбинненском сражении. Выполнена облицовка подпорной стены с геральдическими элементами. Большой объем работ проведен по реконструкции улично-дорожной сети, убраны висящие провода.

Стоимость проекта «Русская Победа спасла Париж» – 271,8 млн рублей. Из федерального бюджета выделено 75 млн рублей, областного – 79,9 млн рублей, местного – 34,9 млн рублей.

- Размер внебюджетных источников составил 82 млн рублей, - отметили в правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU