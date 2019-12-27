Алексей Силанов: Реклама в городе – это доходы бюджета

СЕГОДНЯ 10:35 2019-12-27T10:35:04+03:00

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От рекламы в Калининграде бюджет города получает доходы. Об этом глава города Алексей Силанов сказал в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Как бы парадоксально это ни звучало, но реклама это доходы местного бюджета. Затраты, связанные с установкой рекламных конструкций и платежи идут в бюджет города, - сказал глава.

При этом Алексей Силанов отметил, что это не значит, что «мы заставим весь город рекламными конструкциями».

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- Сегодня мы ведем работу с предпринимателями, которые занимаются рекламной деятельностью в части соблюдений требований по установке рекламы в рамках проекта «Чистое небо». С тем, чтобы подключение шло подземное к рекламным конструкциям. Постепенно в этом плане продвигаемся. Видите, сколько сегодня проводов тянется над нашими головами, - заявил мэр.

По его словам власти города уделяют внимание обустройстве территории возле рекламных щитов, «чтобы не было этих серых бетонных плит разного вида и формы».

- Разработана программа перспективного развития рекламы на территории Калининграда. Реклама должна быть такой, чтобы было комфортно жителям. Здесь есть четкое понимание как она будет простраиваться в различных районах города, - сказал глава Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU