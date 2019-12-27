2019-12-27T10:50:01+03:00
Общество

Туалетов нет, мясо на картоне: Мэр Калининграда пообещал разобраться с Балтийским рынком

Алексей Силанов наметил выезд в Московский район после январских праздников
Александр КАТЕРУША
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Глава Калининграда Алексей Силанов.Глава Калининграда Алексей Силанов.Фото: Александр КАТЕРУША
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Глава Калининграда Алексей Силанов в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» пообещал разобраться с Балтийским рынком. Это он сказал, отвечая на вопрос слушательницы.

«Продукты продают на улице, без соблюдения санитарных правил и норм. Нет ни стационарного источника воды, ни туалетов. Мясо рубят на картоне. Это беда!» - задала вопрос слушательница Наталья.

- Сейчас Балтийский рынок – по всему бывшему Балтийскому району, скажу утрировано. Реализация продукции действительно идет вокруг самого рынка, который сейчас находится на реконструкции, - говорит Алексей Силанов. - В 2020 году, думаю, рынок откроет свои павильоны и, несомненно, у нас после новогодних праздников будет в ту часть города выезд, связанный с реконструкцией улицы Киевской, Батальной, Инженерной. Мы обязательно посетим Балтийский рынок и встретимся с руководством.

Силанов: 2019 год был напряжённый, но интересный

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Глава города пообещал проинформировать калининградцев о том, когда на рынке закончатся все работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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