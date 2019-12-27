В Калининграде задержали мужчин, которые украли продукты из магазина

СЕГОДНЯ 10:58 2019-12-27T10:59:05+03:00

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Инцидент случился на проспекте Победы в Калининграде. Там в один из магазинов зашли два покупателя, однако, как выяснилось, как раз покупать они ничего не собирались.

Мужчины попытались украсть из магазина продукты стоимостью свыше 2 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, сообщение об этом получил наряд вневедомственной охраны – в торговой точке сработала сигнализация.

Росгвардейцы задержали подозреваемых на месте и передали их полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU