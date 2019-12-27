На ул. Чекистов в Калининграде сбили пешехода-нарушителя
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В четверг днем на улице Чекистов в Калининграде сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
31-летний водитель автомобиля «Рено», при повороте налево на улицу Авторемонтную, сбил 68-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.
В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU