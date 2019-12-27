На ул. Чекистов в Калининграде сбили пешехода-нарушителя

СЕГОДНЯ 11:27 2019-12-27T11:28:46+03:00

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В четверг днем на улице Чекистов в Калининграде сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

31-летний водитель автомобиля «Рено», при повороте налево на улицу Авторемонтную, сбил 68-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU