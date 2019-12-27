2019-12-27T11:31:41+03:00
Общество

Калининградцы выступили против лавочек в сквере у танка на ул. Соммера

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В четверг, 26 декабря, в Калининграде прошли публичные слушания по проекту предстоящей реконструкции пешеходной зоны по ул. Генерала Соммера – ул. Рокоссовского. Как сообщает пресс-служба мэрии, на обсуждении проекта было многолюдно, в основном пришли местные жители с Соммера и Рокоссовского.

«Лавочки на бульваре, с точки зрения местных - великое зло. Потому что вечерами на них приходят люди чтобы, выразимся корректнее, «пошуметь...». – сказали в пресс-службе мэрии и отметили, что есть полиция для того, чтобы следить за общественным порядком.

«Со своей стороны, мы предусматриваем в будущем сквере сразу 8 точек для размещения камер «Безопасного города», ловить нарушителей общественного порядка станет проще», - сообщили в городской администрации.

Благоустройство территории начнется в 2020 году и будет поделено на два этапа. На первом этапе планируется привести в порядок первый ул. Рокоссовского и сквер с памятником героям-танкистам.

Напомним, в 2018 году было организовано открытое голосование, по итогам которого калининградцы выбрали три объекта, благоустройство которых выполняется в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в первую очередь. В 2018 году провели благоустройство озера Летнего, в этом году - второй этап благоустройства территории, прилегающей к Нижнему пруду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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