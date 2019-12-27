В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах нет света и воды

СЕГОДНЯ 11:31 2019-12-27T11:31:53+03:00

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В Калининграде в пятницу, 27 декабря, в течение дня не будет света на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13.00 нет света на ул. Озёрная 1,3,5,13,15-17, 19, ул. Горького 114,116,120, ул. Балтийская,1-3,6-12,8а,

До 18.00 электричество отключено на ул.Горького104б, 114,ул.Озёрная1,5,13,15-17, ул. Балтийская 6-12,8а.

Холодное водоснабжение до 13.00 приостановлено ул. Ялтинская 84, ул. Марата 2,4,6,8,8а, ул. Дм. Донского 45,47, до 14.00 - на ул. Б. Хмельницкого 115(школа №12).

ИСТОЧНИК KP.RU