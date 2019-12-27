Полиция Полесска объявила в розыск 15-летнего подростка

СЕГОДНЯ 11:35 2019-12-27T11:36:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Отделение полиции по Полесскому району объявило в розыск 15-летнего Василия Корона. 25 декабря школьник ушел из дома в поселке Зеленово и до настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Был одет: черная куртка укороченная с капюшоном, светло-серые штаны, темно-синие с белыми полосками кроссовки.

Если вам что-либо известно о его местонахождении, просим сообщить об этом по телефонам: 8 (401-58) 3-52-02, 3-50-81, 02, 102.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

ИСТОЧНИК KP.RU