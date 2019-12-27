Полиция Полесска объявила в розыск 15-летнего подростка
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Отделение полиции по Полесскому району объявило в розыск 15-летнего Василия Корона. 25 декабря школьник ушел из дома в поселке Зеленово и до настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Был одет: черная куртка укороченная с капюшоном, светло-серые штаны, темно-синие с белыми полосками кроссовки.
Если вам что-либо известно о его местонахождении, просим сообщить об этом по телефонам: 8 (401-58) 3-52-02, 3-50-81, 02, 102.
Пресс-служба УМВД России по Калининградской области
ИСТОЧНИК KP.RU