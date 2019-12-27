Калининградец избил до смерти оскорбившую его женщину

СЕГОДНЯ 11:58 2019-12-27T12:00:27+03:00

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В Гурьевске осудили местного жителя, который избил до смерти знакомую. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В июне этого года 35-летний мужчина выпивал со своей знакомой в квартире на улице Ленина в Гурьевске. Спустя некоторое время они поругались и горожанин принял избивать собутыльницу, нанеся ей не менее пяти ударов по лицу. От полученных ранений женщина скончалась в больнице.

В ходе судебного заседания подсудимый вину признал и пояснил, что потерпевшая оскорбила его.

Суд признал его виновным и приговорил к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU