Дорожники начали асфальтировать разворотное кольцо на улице Планерной

СЕГОДНЯ 12:06 2019-12-27T12:06:45+03:00

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Дорожники начали асфальтировать новое разворотное кольцо на улице Планерной со стороны Большой Окружной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

«Одновременно с асфальтированием кольца продолжается подготовка основания на будущих съездах с Окружной, здесь закончили с песчаной подушкой и идёт отсыпка щебнем. Идёт также подготовка основания под тротуары и велодорожки с обеих сторон проезжей части, где уже уложен нижний слой асфальта на всём протяжении дороги до ул. Лукашова. Погода благоприятствует дорожным строителям, но верхний, более требовательный к температурам, слой асфальта будет уложен на Планерной весной», - отметили в пресс-службе мэрии..

20 января дорожники планируют приступить к соединению Планерной с ул. Ген. Челнокова. Для этого, добавили в пресс-службе мэрии, съезд с Окружной в сторону Северного микрорайона будет временно закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU