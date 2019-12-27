Калининградский минздрав опубликовал график работы поликлиник в новогодние праздники
С 28 декабря 2019 года по 9 января 2020 года амбулаторно-поликлиническая служба региона будет работать по следующему графику:
– 28 декабря, суббота, – полный рабочий день с сокращением на один час;
– 30 декабря, понедельник, – полный рабочий день;
– 31 декабря, вторник, – по расписанию субботы;
– 29 декабря, 1, 2, 5, 7 и 8 января – выходные дни.
В течение трех дней, 3, 4 и 6 января, в поликлинических отделениях медицинских организаций будет организована работа дежурной службы, лабораторий, необходимых узких специалистов и службы неотложной помощи.
Городская станция скорой медицинской помощи работает круглосуточно. Вызов по телефонам: 03 и 112.
С четверга, 9 января, медицинские организации будут работать в обычном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU