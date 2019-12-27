Алиханов попросил президента поддержать звероводческую отрасль в Калининградской области

СЕГОДНЯ 12:38 2019-12-27T12:38:40+03:00

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Губернатор Антон Алиханов попросил президента Владимира Путина поддержать звероводческую отрасль в Калининградской области. Об этом глава региона заявил накануне в ходе заседания Государственного совета.

В частности, Антон Алиханов предложил рассмотреть возможность применения для звероводов 10-процентной ставки НДС, которая действует в отношении сельхозтоваропроизводителей, и принять меры в связи с демпингом азиатских производителей пушнины.

«Предложения заслуживают того, чтобы их проработать, абсолютно согласен», – отметил Владимир Путин.

Сейчас Калининградская область является одним из ведущих производителей пушнины в России. Предприятия региона, работающие в отрасли пушного звероводства, производят 20 процентов российской клеточной пушнины и имеют статус племенных репродукторов.

ИСТОЧНИК KP.RU