2019-12-27T12:59:23+03:00
Общество

В Калининграде пройдут массовые проверки водителей на трезвость

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С 27 по 29 декабря в Калининградской области будет проходить профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении ГИБДД,

Госавтоинспекция напоминает, что за пьяное вождение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное пьяное вождение грозит лишение свободы на срок до двух лет и штраф от 200 до 300 тысяч рублей.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU

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