2019-12-27T13:32:16+03:00
Общество

Алиханов рассказал Путину о проблеме невыделенных земельных долей

Это препятствует вовлечению в хозяйственный оборот области порядка 50 тысяч гектаров.
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На прошедшем накануне Госсовете губернатор Антон Алиханов обратил внимание на проблему невыделенных земельных долей, которая препятствует вовлечению в хозяйственный оборот области порядка 50 тысяч гектаров. Глава региона предложил установить срок, по истечении которого невыделенные доли возвращались бы в муниципальную собственность.

«В 90-е годы эти невыделенные доли были распределены между работниками колхозов, совхозов, и до сих пор они не востребованы. У нас нет срока ни у физических лиц, ни у юридических, до которого они должны были эти доли выделить. Из-за этого порядка 50 тысяч гектаров, например, только в нашем регионе невозможно никак в сельхозоборот ввести. Они висят у банков на балансах, на банкротных предприятиях или еще где-то, и мы ничего с этими землями сделать не можем», - рассказал губернатор.

Алиханов предложил установить срок, по истечении которого невыделенные доли возвращались бы в муниципальную собственность.

«И нам бы хотелось, чтобы был установлен срок присекательно, что например, три года осталось и после этого все невостребованные невыделенные доли возвращаются в муниципальную собственность, чтобы мы могли давать ее тем, кто хочет работать на земле», - сказал он.

«Хорошо. Предложения заслуживают того, чтобы их проработать. Абсолютно согласен», - ответил президент РФ Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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