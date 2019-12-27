Жительница Гусева дала отпор напавшему на нее вооруженному уголовнику

СЕГОДНЯ 13:38 2019-12-27T13:38:53+03:00

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В Гусеве полицейские раскрыли разбойное нападение на местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

33-летний горожанин недавно вышел из колонии и решил напасть на местную жительницу, которая занималась самогоноварением. Скрыв лицо капюшоном куртки, мужчина зашел в ее квартиру, достал из сумки нож и потребовал от 57-летней женщины отдать мобильный телефон и все имеющиеся у неё деньги.

«Однако женщина оказалась не робкого десятка и стала отбиваться от нападавшего. В ходе завязавшейся драки злоумышленник ранил хозяйку, после чего поспешил скрыться. Добравшись до заранее спрятанной сумки, он переоделся в чистые вещи, сложил испачканную одежду и нож, после чего перепрятал сумку», - рассказали в пресс-службе полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Он уже сознался в содеянном и рассказал, куда спрятал вещи и похищенный телефон. На него завели уголовное дело по статье «Разбой», ближайшие лет десять ему вновь придется провести в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU