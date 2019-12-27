Калининградца избили и ограбили у входа в ночной клуб

СЕГОДНЯ 14:30 2019-12-27T14:30:11+03:00

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В Калининграде полицейские разыскали подозреваемого в ограблении посетителя ночного клуба. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел около ночного клуба на ул. К. Маркса. У входа в развлекательное учреждение по посетителя напал неизвестный, избил и забрал часы и куртку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний горожанин, ранее судимый за вымогательство. На него завели уголовное дело по статье «Грабеж». Похищенное имущество было обнаружено и изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU