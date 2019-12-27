Калининградца избили и ограбили у входа в ночной клуб
В Калининграде полицейские разыскали подозреваемого в ограблении посетителя ночного клуба. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел около ночного клуба на ул. К. Маркса. У входа в развлекательное учреждение по посетителя напал неизвестный, избил и забрал часы и куртку.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний горожанин, ранее судимый за вымогательство. На него завели уголовное дело по статье «Грабеж». Похищенное имущество было обнаружено и изъято.
ИСТОЧНИК KP.RU