Алексей Силанов прокомментировал лужи на трамвайных путях напротив «Янтарного сказа»

СЕГОДНЯ 15:21 2019-12-27T15:33:39+03:00

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Мэр Калининграда Алексей Силанов сказал, что территорию напротив «Янтарного сказа», которая стоит в лужах и грязи, могут отремонтировать в рамках благоустройства Центрального района. Ранее фото затопленных трамвайных путей и луж на дороге выкладывали пользователи социальных сетей. Вопрос главе города задали в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Отправим на место наше муниципальное предприятие «Гидротехник». Если сегодня это там нерешаемая проблема в силу того, что нужно выполнять какие-то большие работы по обустройству системы ливневой канализации, то в комплексе этот вопрос рассмотрим. Мы же сейчас движемся по всем улицам Центрального района. Идет ремонт улицы Комсомольской, в перспективе будем переходить на Красную и Леонова, - сказал мэр.

По его словам есть и второй вариант развития ситуации.

Силанов: 2019 год был напряжённый, но интересный 00:00 00:00

- Если это можно сейчас сделать в части текущего ремонта, то «Гидротехник» этим займется, - сказал Алексей Силанов.

Мэр отметил, что на улице Комсомольской не только ремонтируют дорожное покрытие и тротуары, но в порядок приводят остановочные павильоны, меняют опоры освещения.

- Помимо этого смотрим на ограждения, которые стоят у объектов социальной сферы и жилых домов. Этот вопрос отрабатываем с управляющими компаниями, - говорит он. – Будем стремиться делать так, чтобы привести улицу в порядок во всех отношениях и больше на нее не возвращаться в части ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU