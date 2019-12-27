Алиханов: Для нас в приоритете развитие социальной инфраструктуры на Сельме
Развитие социальной инфраструктуры на Сельме является приоритетом для региональных властей. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов во время открытия нового корпуса детского сада №59 по ул. Согласия.
«Совсем скоро начнутся торги на строительство самой большой школы в регионе на 1 725 мест по программе Минстроя Российской Федерации. Также в следующем году начнется строительство поликлинико-диагностического центра в этом же микрорайоне, чтобы как юным, так и взрослым жителям стала доступнее качественная и своевременная медицинская помощь», – отметил Антон Алиханов.
Новый корпус детсада смогут посещать 185 малышей, из них 60 – дети до трех лет.
В детском саду проведены работы по благоустройству территории, установлены игровые элементы на площадках для прогулок.
ИСТОЧНИК KP.RU