Алиханов: Для нас в приоритете развитие социальной инфраструктуры на Сельме

СЕГОДНЯ 15:38 2019-12-27T15:38:03+03:00

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Развитие социальной инфраструктуры на Сельме является приоритетом для региональных властей. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов во время открытия нового корпуса детского сада №59 по ул. Согласия.

«Совсем скоро начнутся торги на строительство самой большой школы в регионе на 1 725 мест по программе Минстроя Российской Федерации. Также в следующем году начнется строительство поликлинико-диагностического центра в этом же микрорайоне, чтобы как юным, так и взрослым жителям стала доступнее качественная и своевременная медицинская помощь», – отметил Антон Алиханов.

Новый корпус детсада смогут посещать 185 малышей, из них 60 – дети до трех лет.

В детском саду проведены работы по благоустройству территории, установлены игровые элементы на площадках для прогулок.

ИСТОЧНИК KP.RU