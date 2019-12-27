2019-12-27T15:50:45+03:00
Общество

В Балтийске сотрудника муниципального учреждения уличили в служебном подлоге на 160 тысяч

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Балтийске на сотрудника муниципального учреждение «Благоустройство» завели уголовные дела за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями.

В ходе проверки прокуратура установила, что сотрудник учреждения вносил в табеля учета рабочего времени заведомо ложные сведения, в результате работникам «Благоустройства» было начислено свыше 162 тысяч рублей за работу, которую они не делали.

Материалы проверки направили в Следственный комитет, где и возбудили уголовные дела. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Балтийска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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