В Балтийске сотрудника муниципального учреждения уличили в служебном подлоге на 160 тысяч
В Балтийске на сотрудника муниципального учреждение «Благоустройство» завели уголовные дела за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями.
В ходе проверки прокуратура установила, что сотрудник учреждения вносил в табеля учета рабочего времени заведомо ложные сведения, в результате работникам «Благоустройства» было начислено свыше 162 тысяч рублей за работу, которую они не делали.
Материалы проверки направили в Следственный комитет, где и возбудили уголовные дела. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Балтийска.
ИСТОЧНИК KP.RU