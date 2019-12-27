В Калининграде на полигоне уничтожили 20 тонн санкционных яблок

СЕГОДНЯ 15:58 2019-12-27T15:58:15+03:00

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В Калининграде на одном из полигонов уничтожили 20 тонн санкционных яблок. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

По документам, яблоки были выращены в Краснодарском крае и привезли их на фуре из Москвы. Однако в ходе проведения контроля таможенники обнаружили, что на ящиках с товаром, страной происхождения которых значится Россия, были самоклеящиеся бумажные этикетки на польском языке.

Польские яблоки, как известно, попали под контрсанкции, за что и были раздавлены с помощью трактора и гусеничного бульдозера.

ИСТОЧНИК KP.RU