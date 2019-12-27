Обвиняемый в смертельном ДТП в Пионерском останется в СИЗО до 4 февраля 2020 года

СЕГОДНЯ 16:51 2019-12-27T16:52:19+03:00

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Суд продлил меру пресечения водителю, обвиняемому в смертельном ДТП в Пионерском. Об этом сообщает пресс-служба Светлогорского городского суда.

По версии следствия, Вадим Кулик, 3 ноября сбил жительницу Пионерского Наталью Птицыну и ее двухлетнего сына. Женщина погибла на месте ДТП, ребенок получил серьезные травмы и был доставлен в детскую областную больницу с переломами и ушибами. Водитель с места преступления скрылся, а затем был задержан сотрудниками полиции.

Обвиняемый и его защитник просили изменить меру пресечения на домашний арест либо на иную меру. Однако суд решил, что кулик останется в СИЗО до 4 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU