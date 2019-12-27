С начала года камеры «Безопасного города» зафиксировали 2,4 тысяч ДТП

СЕГОДНЯ 17:36 2019-12-27T17:37:53+03:00

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С начала текущего года камеры «Безопасного города» зафиксировали в Калининградской области более 2,4 тысяч ДТП. В 110 случаях, зафиксированных системой видеонаблюдения, один из участников ДТП скрылся. В 65 инцидентах пострадали пешеходы, велосипедисты или мотоциклисты, рассказал руководитель «Безопасного города» Денис Стаскевич.

По его словам, сотрудники Госавтоинспекции обращаются в «Безопасный город» для выяснения деталей и уточнения обстоятельств ДТП.

«Прибегнув к возможностям системы видеонаблюдения, в спорных ситуациях можно установить виновников аварий. На основании запросов, поступивших в адрес «Безопасного города», передано 128 видеозаписей для установления подробностей ДТП, что в полтора раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года», - отметил Стаскевич.

Получить видеозаписи могут только сотрудники правоохранительных органов, однако жители региона имеют возможность самостоятельно обратиться в «Безопасный город» в течение 30 дней с момента инцидента.

По истечении указанного срока получить видеозапись будет невозможно. Чтобы оставить заявку на выгрузку видематериала, необходимо позвонить по телефону ситуационного центра 8 (4012) 53-19-02, оставить заявку на поиск информации в архиве системы. Операторы выгрузят запись и сообщат заявителю ее регистрационный номер, который следует передать должностному лицу, проводящему проверку. Видеозапись будет храниться в течение 90 дней до момента истребования сотрудниками полиции

ИСТОЧНИК KP.RU