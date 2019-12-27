2019-12-27T18:05:28+03:00
Общество

В Калининграде пройдет полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Калининград вошел в число девяти городов, которые примут полуфинальные этапы всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Конкурс «Мастера гостеприимства» направлен на развитие туризма в каждом уголке России. Проект уже можно назвать успешным, ведь к нему подключились абсолютно все регионы страны. Мы соберём пул уникальных проектов и команду единомышленников со всей России. Выбирая города-центры полуфиналов, мы руководствовались доступностью транспортной логистики, а также статистическими показателями по уже зарегистрированным участникам», – отметила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

Кроме Калининграда, в список городов, принимающих полуфинал, вошли Иркутск, Салехард, Самара, Уфа, Пятигорск, Сочи и Ялта. Площадкой для конкурсного отбора также станет один из городов Московской области.

«Калининград и Калининградская область нуждается в профессиональных кадрах. Вместе мы выведем туристический потенциал региона на новый уровень, привлекательный как для российского, так и зарубежного туриста. Разовьем инфраструктуры туристских кластеров, создадим комфортные условия для здоровой конкуренции в индустрии туризма и гостеприимства», – отметил губернатор Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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