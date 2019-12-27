Прокуратура уличила мэрию Калининграда в создании административных барьеров при выделении земли

СЕГОДНЯ 18:26 2019-12-27T18:30:56+03:00

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Администрация Калининграда принимала необоснованные решения об отказе в предоставлении земельных участков в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В этом году комитет муниципального имущества мэрии необоснованно отказывался предоставлять земельные участки юридическим лицам, а также сотрудники комитета нарушила порядок предоставления муниципальных услуг при рассмотрении обращений граждан о предоставлении им участков на территории садовых товариществ.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что внесли представление в адрес главы Калининграда, после которого председателя комитета привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU