На ул. Емельянова в Калининграде маршрутка сбила 12-летнюю девочку
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В пятницу днем на улице Емельянова в Калининграде под колеса маршрутки попала 12-летняя девочка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло в 15:30. Водитель маршрутного такси сбил школьницу, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу.
В результате наезда девочка получила травмы и была доставлена в больницу. По факту дорожно - транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU