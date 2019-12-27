На ул. Емельянова в Калининграде маршрутка сбила 12-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 19:01 2019-12-27T19:03:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу днем на улице Емельянова в Калининграде под колеса маршрутки попала 12-летняя девочка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в 15:30. Водитель маршрутного такси сбил школьницу, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

В результате наезда девочка получила травмы и была доставлена в больницу. По факту дорожно - транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU