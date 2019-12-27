2019-12-27T19:10:42+03:00
Общество

В Светлогорске открылся парк творчества «Муза»

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Светлогорске открылся парк творчества «Муза» у озера Тихое. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для посетителей парка были обустроены пешеходные и велосипедные дорожки, места отдыха и зоны беспроводного доступа в интернет. Построены амфитеатр и универсальные площадки для проведения концертов, кинопоказов и выставок. Предусмотрено оборудование с игровыми и спортивными элементами для организации активного отдыха взрослых и детей. Также в парке установлена архитектурная подсветка. Подрядчик также провел работы по очистке дренажной системы, устройству подпорных стенок и озеленению территории. Установлены малые архитектурные формы, беседки и скамейки, фотозоны и элементы навигации. Стоимость работ составила 76,1 миллиона рублей.

«Ключевой момент в реализации этого проекта – активное участие жителей и профессионального сообщества при разработке концепции. Неоднократно проводились общественные слушания, по итогам которых вносились корректировки в соответствии с пожеланиями граждан,- отметил министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз. – Безусловно, создание нового красивого, комфортного места отдыха повысит туристический потенциал приморского муниципалитета, даст возможность для развития малого бизнеса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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