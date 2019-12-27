На новогодние праздники в Калининграде забронировано 90% номерного фонда гостиниц
В Калининградской области растут основные показатели туриндустрии. Об этом на заседании регионального совета по туризму заявил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.
«Финансовые позиции показывают серьезный рост, у нас рост и по количеству туристов. По итогам 2019 года мы пройдем отметку в 1 млн 740 тыс. У нас вырос процент загрузки наших отелей. Отмечу, что на новогодние праздники в Калининграде забронировано 90% гостиниц, – сказал руководитель министерства.
По словам Ермака, в Калининградской области хорошо сработала региональная программа субсидий на проведение детских туров, на которую было выделено 13 миллионов рублей.
«Также было обучено сорок экскурсоводов по региональной программе на бюджетной основе в БФУ. Всего на сегодняшний момент у нас аккредитован 91 гид-экскурсовод, и эта цифра растет с каждым годом», - сказал Ермак.
ИСТОЧНИК KP.RU