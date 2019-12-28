31 декабря в Калининграде пройдет легкоатлетический забег Дедов Морозов и Снегурочек
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
Велопробег пройдет на набережной Верхнего озера (ориентир - скейт-велопарк). Как сообщает пресс-служба мэрии, выдача стартовых номеров пройдет у новогодней елки с 12.00 до 13.45. Старт в 14.00, когда на востоке страны в Петропавловске-Камчатском наступит Новый год
Дистанция для взрослых - 5 км, для детей - 500 м. Участие в забеге - только по предварительной регистрации. Каждый участник получит новогоднюю шапку на старте и горячий праздничный напиток на финише.
ИСТОЧНИК KP.RU