31 декабря в Калининграде пройдет легкоатлетический забег Дедов Морозов и Снегурочек

СЕГОДНЯ 12:25 2019-12-28T14:13:36+03:00

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Велопробег пройдет на набережной Верхнего озера (ориентир - скейт-велопарк). Как сообщает пресс-служба мэрии, выдача стартовых номеров пройдет у новогодней елки с 12.00 до 13.45. Старт в 14.00, когда на востоке страны в Петропавловске-Камчатском наступит Новый год

Дистанция для взрослых - 5 км, для детей - 500 м. Участие в забеге - только по предварительной регистрации. Каждый участник получит новогоднюю шапку на старте и горячий праздничный напиток на финише.

ИСТОЧНИК KP.RU