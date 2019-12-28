У калининградца украли телефон и портмоне, когда он отдыхал в ночном клубе

СЕГОДНЯ 12:32 2019-12-28T12:32:57+03:00

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К полицейским обратился 43-летний калининградец, который отдыхал в ночном клубе на улице Карла Маркса. Он заявил о пропаже мобильного телефона и портмоне с документами.

- Оперативники опросили потерпевшего и персонал заведения, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, и установили личность подозреваемого. Им оказался 46-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественное преступление, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Как оказалось, потерпевший оставил свое имущество на барной стойке, чем и воспользовался злоумышленник. Мобильный телефон полицейские изъяли, а вот от кошелька подозреваемый успел избавиться.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Вору грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU