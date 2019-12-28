На улице Емельянова в Калининграде «Мерседес» сбил 12-летнюю девочку
ДТП произошло в пятницу 15 часов 30 минут. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, «Мерседес» под управлением 60-летнего водителя совершил наезд на 12-летнюю девочку, переходившую проезжую часть дороги по не регулируемому пешеходному переходу. Школьница получила травмы и была доставлена в больницу.
- По факту дорожно -транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в полиции. - Госавтоинспекция еще раз напоминает водителям о необходимости предоставления преимущества в движении пешеходам. При приближении к пешеходным переходам следует снижать скорость. Пешеходы, прежде чем перейти проезжую часть, должны убедиться в безопасности!
ИСТОЧНИК KP.RU