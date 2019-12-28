В Калининграде неизвестный облил кислотой женщину

СЕГОДНЯ 13:01 2019-12-28T13:01:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в пятницу около 23:30 в одном из домов в Ленинградском районе. Как сообщает портал klops.ru со ссылкой на собственные источники, 41-летняя калининградка возвращалась домой, когда в темном подъезде на нее напал неизвестный. Злоумышленник плеснул на свою жертву кислотой и скрылся.

С химическим ожогом примерно 15% тела пострадавшую доставили в Больницу скорой медицинской помощи. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU