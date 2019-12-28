2019-12-28T13:01:54+03:00
Общество

В Калининграде неизвестный облил кислотой женщину

Николай Литвинов
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Инцидент произошел в пятницу около 23:30 в одном из домов в Ленинградском районе. Как сообщает портал klops.ru со ссылкой на собственные источники, 41-летняя калининградка возвращалась домой, когда в темном подъезде на нее напал неизвестный. Злоумышленник плеснул на свою жертву кислотой и скрылся.

С химическим ожогом примерно 15% тела пострадавшую доставили в Больницу скорой медицинской помощи. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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