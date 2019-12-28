Под Калининградом «Ауди» сбил пешехода, который шел по обочине

СЕГОДНЯ 13:51 2019-12-28T13:51:20+03:00

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ДТП произошло в Гурьевском районе на 19-м километре автодороги «Заозерье – Заречье – Добрино – Узловое – Заливное». Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, 26-лтняя водитель «Ауди» на прямом участке дороги совершила наезд на 35-летнего пешехода. Мужчина шел по краю проезжей части справа в попутном направлении. В результате ДТП пешеход получил травмы.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости использования светоотражающих элементов во время движения за пределами населенных пунктов. За несоблюдение этого правила вне населённого пункта пешеходу грозит предупреждение или штраф в 500 рублей на основании ст.12.29 КоАП РФ.

- Водителям же следует быть внимательными, соблюдать скоростной режим, и помнить о необходимости предоставления преимущества в движении пешеходам, - призывают в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU