2019-12-28T14:27:25+03:00
Общество

В Детской областной больнице в Калининграде реконструируют отделения неврологии

Николай Литвинов
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Сегодня больницу посетил губернатор Антон Алиханов, который вручил новогодние подарки маленьким пациентам в отделении хирургии, и пожелал им скорейшего выздоровления. Как сообщает пресс-служба правительства, глава региона также осмотрел отделение неврологии на 48 коек, которое требует реконструкции. Главный врач больницы Александр Маляров пояснил, что проект реконструкции уже получил положительное заключение госэкспертизы, и в настоящее время проводится проверка достоверности сметной стоимости - ориентировочно 53,3 миллиона рублей.

- Отделение необходимо реконструировать, работа здесь предстоит большая, средства выделены, – отметил губернатор. – И для того чтобы в следующем году начать работы, надо активизировать взаимодействие с проектировщиком по устранению замечаний, с тем чтобы положительное заключение экспертизы по достоверности мы получили в кратчайшие сроки.

Помимо этого, Антон Алиханов дал поручение, не дожидаясь появления нового большого приемного отделения ДОБ в новом корпусе, провести косметический ремонт в существующем приемном покое и закупить новую мебель. Глава областного минздрава Александр Кравченко добавил, что из средств нормированного страхового запаса терфонда ОМС в 2020 году в больницу приобретут электронейромиограф стоимостью 1 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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