2019-12-28T14:40:26+03:00
Общество

В Калининграде вторые сутки ищут мужчину, который пропал ночью из отеля

Николай Литвинов
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..Фото: СОЦСЕТИ
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В субботу в Калининграде продолжились поиски 36-летнего Романа Порхина. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Запад», мужчина пропал в ночь с 26 на 27 декабря, когда находился в отеле комплекса «Риверсайд» на улице Ялтинской.

Приметы: рост 183 см, волосы темно-русые, короткая стрижка, голубые глаза, нос длинный с горбинкой, телосложение среднее, на теле и руках пигментные пятна. Был одет в темно-синие джинсы, синюю рубашку, черную куртку с капюшоном, черные полуспортивные ботинки. При себе были ключи от квартиры и мобильный теле.

Если вам что-либо известно о нахождении Романа Порхина или вы готовы помочь в поисках, звоните по телефонам дежурной части 8 (4012) 554-502, 554-503, 554-506 или в отряд «Запад» 508-038, 8 (911) 482-50-88, а также 02 и 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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