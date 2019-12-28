На новогодних каникулах в Калининградской области ждут 45 тысяч туристов

СЕГОДНЯ 16:53 2019-12-28T16:59:07+03:00

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Предварительный прогноз сделали в региональном министерстве по культуре и туризму. На новогодние праздники в Калининграде забронировано около 90 % номерного гостиничного фонда. Ожидается, что область посетят 45 тысяч гостей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, всего состоятся более 130 праздничных мероприятий. Основные торжества на открытых площадках в Калининграде планируются 1, 2 и 7 января. Среди наиболее интересных новогодних событий для жителей региона и туристов можно отметить новогоднюю ярмарку на острове Канта ( по 8 января), Фестиваль зимних напитков в Светлогорске (2-8 января), фестиваль «Декабристские вечера в Кафедральном соборе» (до 12 января). Спустя 15 лет возвращается «Елка на воде», которая будет проходить с 28 декабря по 8 января во Дворце Спорта «Юность».

ИСТОЧНИК KP.RU